Papa | Esser malati non è una sconfitta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.35 Nell'udienza con l'Ail,Francesco ha sottolineato l'importanza di "rimettere al centro la persona malata con la sua storia, le sue relazioni,quelle familiari e quelle amicali. Quelle terapeutiche per trovare senso al dolore". La malattia-ha detto-"è spesso percepita come una. Qualcosa da nascondere,eliminare:si scartano iin nome dell'efficienza e della forza. Si emargina la sofferenza perché fa paura e ostacola i progetti". In alcune culture "si eliminano ie questo è brutto. E' brutto", ha ripetuto.