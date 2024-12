Quifinanza.it - Nuovo stadio Flaminio per la Lazio, Lotito presenta il progetto da 400 milioni

Leggi su Quifinanza.it

Arriva il momento della svolta per ildella. Il presidente del club biancoceleste, Claudio, hato ufficialmente lo studio di pre-fattibilità per la ristrutturazione dell’impianto sportivo del, nell’ottica di destinarlo alle gare di casa della squadra, lasciando l’Olimpico.Lazione dello studioDopo mesi di analisi e disegni da parte di esperti di diverse aree di specializzazione, il patron dellahato al Comune di Roma uno studio da 200 pagine con due opzioni diverse, per la riqualificazione di uno degli impianti storici della Capitale, da anni in uno stato di abbandono.Nell’incontro tanto attesto dai tifosi biancocelesti al Campidoglio, con il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore allo sport Alessandro Onorato, al patrimonio e alle unità abitative Andrea Tobia Zevi, alla mobilità Eugenio Patanè e all’urbanistica Maurizio Veloccia, Claudiohato un piano da oltre 250, declinato in due progetti: uno con una copertura mobile dotato di filtri sonori e uno senza.