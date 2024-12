Ilnapolista.it - Neres, oggi tocca a lui: è il giocatore più veloce e altruista del Napoli (Gazzetta)

Dopo l’infortunio di Kvaratskhelia, la candidatura di Davida Udine è diventata una soluzione più che plausibile. Antonio Conte, allenatore del, mantiene ancora qualche dubbio. Lacon Vincenzo D’Angelo però spiega il perchéè il partner perfetto per riaccendere Lukaku.Leggi anche:in panchina è un lusso per questo(Corsport)è poi ilpiùdelScrive laha tutto ciò che serve alper far dimenticare l’assenza del georgiano. E soprattutto per cercare di riaccendere Lukaku e l’attacco azzurro. Ci sono almeno cinque motivi validi per ritenereil sostituito ideale di Kvara. Il primo è la qualità nel cross e nell’ultimo passaggio, quella tanto invocata da Conte dopo l’ultima scivolata interna con la Lazio.