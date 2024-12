Lapresse.it - Manovra, ancora stallo in commissione. Le opposizioni: “Intervenga Giorgetti”

E’inBilancio alla Camera sulla. Formalmente non sonostati depositati gli emendamenti del governo, né le relazioni tecniche degli emendamenti dei relatori. Lasarà riaperta per il deposito, ma le votazioni dovrebbero riprendere solo lunedì. Leinvocano l’intervento del ministro dell’Economia Giancarlo. “Di fronte a quello che abbiamo visto in questi giorni l’unica cosa che può avvenire è chesi prenda la responsabilità di aver riscritto unache non funziona”, ha protestato la capogruppo del Pd Chiara Braga, “venga a metterci la faccia”. In questo modo è destinato a slittare anche l’approdo in Aula, previsto dalla capigruppo per lunedì pomeriggio.Slitta approdo in Aula: votiriprendono lunedìLa seduta dellaBilancio è terminata con la comunicazione del presidente Giuseppe Mangialavori che le votazioni riprenderanno lunedì.