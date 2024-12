Ilfattoquotidiano.it - Malore sul campo da calcio, muore a 29 anni l’allenatore di una squadra juniores lombarda

È morto a causa di unimprovviso Davide Semprevivo, 29, allenatore delladel Lonate Ceppino,di Seconda categoria. A quanto riporta la testata locale Varesenews, nella serata di venerdì 13 febbraio Semprevivo si è sentito male e ha perso conoscenza mentre dirigeva un allenamento suldi Cairate (Varese).Sul posto sono intervenute in breve tempo due auto mediche e un’ambulanza, ma nonostante il tempestivo intervento i soccorritori hanno potuto solamente constatare il decesso dell’uomo. In segno di lutto e rispetto, il Lonate Ceppino ha annullato le partite in programma per sabato.L'articolosuldaa 29di unaproviene da Il Fatto Quotidiano.