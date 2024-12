Ilrestodelcarlino.it - La Clementina vince e si allontana dai bassifondi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

3 Parziali: 26-24, 21-25, 20-25, 16-25 RG STAMPA FUTURA : Costantini 14, Sartore 15, Patasce 18, Danaila 5, Mazzagatti 3, salas 2, Zarattini, Coccoli, Ruggiero, Capone, Sbano L1, Durso L2. All. Collavini.2020: Belegni 8, Usberti 2, Barbolini 11, Malatesta 13, Calza 6, Tomasetig 9, Fabbo 2, Luciani , Giuliani, Casarin, Boari, Bastari, Sposetti L1, Pieralisi L2. All. Moretti. Arbitri: Totò e Mercuri Seconda vittoria consecutiva per lache espugna anche Teramo. Una vittoria da applausi per la formazione di Moretti che imbavaglia un Teramo comunque aggressivo, ma troppo falloso. Dopo la sconfitta nel primo set ai vantaggi la formazione marchigiana rialza la testa guidando sempre il gioco, costruendo buone azioni fino a dominare il quarto set lasciando le locali a quota 16.