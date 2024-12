Sport.quotidiano.net - La cavalcata del Grifone. Domani c’è il Ghiviborgo

Un allenamento sotto l’acqua ieri pomeriggio al "Palazzoli" per i biancorossi (27 punti) di mister Consonni che, inizio alle 14,30, ospiteranno allo stadio "Carlo Zecchini" l’undici del(25 punti in classifica) allenato da Bellazzini nella gara valida per la sedicesima giornata del girone d’andata. Un match che, sulla carta, si preannuncia, molto interessante tra due squadre che sono in zona playoff e che sono destinate a svolgere un ruolo di primo piano in questo campionato. Il, protagonista della fantasticanelle ultime otto giornate, è intenzionato ad allungare la serie positiva e vuole congedarsi dal pubblico amico, in questo anno, con un bel regalo, ovvero la conquista dell’intera posta in palio. E se è vero che il Grosseto guarda soltanto in casa propria e va avanti partita dopo partita, tuttavia, l’attenzione da parte degli sportivi biancorossi,, sarà rivolta anche alla partita che vedrà la Fulgens Foligno, terza in classifica a pari punti con il Grosseto, ricevere la capolista Livorno che sul campo degli umbri è chiamata ad un impegno assai delicato ed impegnativo il cui esito potrebbe aprire nuovi orizzonti in questo momento delicato del campionato.