Inter-news.it - Inler: «Bijol via a gennaio? Mai dire mai». Inter alla finestra!

Leggi su Inter-news.it

Jakapotrebbe lasciare l’Udinese già a, con l’che rappresenterebbe una seria candidata per ingaggiarlo. A non escludere una cessione anticipata dello sloveno è il dt dei friulani Gokhan, espressosi in maniera vaga sul tema.LE DICHIARAZIONI – Jakarappresenta uno dei principali obiettivi dell’per il suo reparto difensivo. L’esse del club nerazzurro per il calciatore sloveno è molto concreto, tanto che lo stessottore tecnico dell’Udinese Gokhannon ha escluso l’ipotesi di una sua partenza “anticipata” durante un’vista rilasciata alle frequenze di DAZN: «Al momento non possonulla, nel calcio non si sa mai. Per fare una bella stagione dovremmo giocare tutti insieme un anno, ma non possiamo escludere alcuna opzione».sul taccuino dell’: un ragionamentoLO SCENARIO – L’esse dell’nei confronti disi è intensificato contestualmente alle difficoltà riscontrate da Francesco Acerbi al pieno recupero dal secondo infortunio stagionale.