Incendio a Malibù, situazione ancora critica ma in lento miglioramento

Quasi 4.000 persone hanno potuto far ritorno nelle loro case, ma restanooltre 15mila sfollati ed èpresto per poter fare una stima dei danni.La, la cittadina californiana flagellata negli ultimi giorni da undi proporzioni devastanti, sta gradualmente migliorando. Grazie alle condizioni meteo più favorevoli, con venti più deboli e un’umidità in crescita, i vigili del fuoco stanno fronteggiando più facilmente le fiamme e i primi residenti evacuati, quasi 4.000 persone sulle 20mila totali die delle aree circostanti, hanno già potuto far ritorno nelle loro case.Restano comunquemigliaia di sfollati, anche perché il fronte del fuoco continua a minacciare seriamente vari edifici. Il Franklin fire, divampato nella serata di lunedì 9 dicembre e alimentato dal clima secco e dai forti venti, finora ha bruciato quasi 1.