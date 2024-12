Linkiesta.it - Il capo e la capa, spiegati dall’Accademia della Crusca

TrattoPrima ancora di affrontare la questioneforma femminile, è opportuno precisare alcuni aspetti del maschile. Etimologicamente deriva dal neutro latino caput, -itis ‘testa’ (la definizione, pressoché analoga nei dizionari, è quella di ‘parte del corpo umano unita al torace per mezzo del collo’), termine che ha attraversato la storia dell’italiano in parallelo al suo geosinonimo testa (dal latino tardo testa ‘vaso, conchiglia’, passato poi per uso metaforico a indicare il cranio, il “contenitore” del cervello). L’allineamento delle due forme è ben testimoniato da numerose espressioni in cuie testa risultano in alternanza perfetta: si pensi solo a abbassare/ alzare la testa/ il, frullare (passare) per la testa/ per il; mal di testa/ mal di; perdere la testa/ ile molte altre.