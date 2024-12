Anteprima24.it - Ieri in Campania: la Lega punta su Zinzi come proprio candidato alle Regionali

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 13 dicembre 2024. Avellino – Nonostante il sindaco di Avellino, Laura Nargi, tenti di evitare la discussione in Consiglio Comunale sulla crisi politica che ha attraversato fulmineamente la sua maggioranza prima che poi abdicasse al rimpasto per l’imminente ingresso in giunta degli eletti dei gruppi direttamente colti all’ex sindaco Gianluca Festa, gran parte della seduta consiliare è assorbitadella discussione sulle dinamiche politiche. (LEGGI QUI)Benevento – Con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura precauzionale, ai sensi dell’ articolo 50 del Tuel, nelle giornate di martedì 17 e mercoledi 18 dicembre, del plesso scolastico Nicola Sala dell’Ic Torre e dell‘asilo nido privato ‘La Culla dei sogni’.