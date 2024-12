Ilnapolista.it - Gasperini: «Zaniolo è cresciuto, ma è la seconda volta che un suo gol ci crea problemi col pubblico»

Gian Pieroè intervenuto a Dazn e poi in conferenza nel post-gara di Cagliari. La vittoria sui rossoblù (sofferta ma comunque meritata) ha dato ai bergamaschi la possibilità di allungare sul Napoli a +5, raggiungendo la decima vittoria di fila. Un record che l’Atalanta non aveva mai ottenuto.: «Dopo il gol è venuta fuori un po’ di immaturità»Di seguito quanto dichiarato a Dazn:«Soprattutto nel finale siamo stati all’altezza di quello che rappresentava questa vittoria. Nel primo tempo abbiamoto poco e nel finale siamo stati anche fortunati. Nel secondo abbiamo cambiato assetto e giocato una grande partita andando in vantaggio. Poi dopo il gol è venuta fuori un po’ di immaturità, non abbiamo sfruttato gli spazi e subito qualche loro palla in area ma lì siamo stati bravi coi difensori e coi centrocampisti.