Errore fatale sull’A11 sbaglia l’entrata e percorre l’autostrada contromano | morta una donna

Ancora sangue sulle strade italiane, dove si contano praticamente ogni giorno incidentili. Un incidente gravissimo si è registrato, nel tratto di Pistoia tra le uscite di Montecatini e Chiesina Uzzanese, dove èunadi Lucca di 47 anni.L’incidentele sulL’incidente è stato causato da undellache, secondo una prima ricostruzione, sarebbe entrataalla guida della sua autondo in senso opposto. Lungo il percorso ha impattato violentemente contro due vetture che sopraggiungevano, non riuscendo ad evitare lo scontro frontale violentissimo.La 47enne, le cui condizioni sono apparse subito disperate, dopo l’allarme è stata portata in ospedale, ma purtroppo per lei non c’era più niente da fare.