Elettromeccanica Angelini Cesena sfida Padova in un cruciale scontro di serie B1

Domani, alle 18, l’scenderà in campo contro ilper la decima giornata di andata del campionato diB1 di pallavolo femminile. Sarà unoper le ragazze di coach Lucchi che si presentano all’appuntamento con l’ennesimo tiebreak sfavorevole sulle spalle, rimediato per mano di Vicenza tra le mura amiche del MiniPalazzetto. Le venete avversarie di turno stanno, all’opposto, attraversando un periodo di forma: arrivano da tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto contro Jesi. In palio ci sono punti pesanti:, sesta in classifica a quota 16, insegue, quarta con 17 punti. Il prossimo futuro sarà in effetti decisivo per stabilire il reale potenziale della squadra, che ha talento e ha dimostrato di saper reggere il confronto a testa alta contro qualunque avversario.