Sport.quotidiano.net - Dusko Ivanovic trasforma la Virtus: vittoria a Vitoria con Clyburn e Grazulis protagonisti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Più fiducia e più difesa. Questi sono i due aspetti su cui si vede di più la mano diin unache aè stata sicuramente fortunata, anche se attribuire solo alla dea bendata il merito di questo successo sarebbe ingeneroso nei confronti dei giocatori e di come si siano immediatamente adattati alla filosofia cestistica del loro nuovo allenatore. Se la V nera è tornata a casa dai Paesi Baschi con unanon lo deve solo alla magia di Willche in pochi secondi ha realizzato 4 punti, ma anche al fatto che nella fase finale ha impedito agli avversari di spiccare il volo cercando di contenere le loro iniziative. A questo gioco di marcature e di sacrificio si è prestato anche l’ala statunitense e sebbene dalle sue parti la difesa non sia la specialità della casa, grazie alla sua intelligenza ha comunque trovato il modo di essere parte attiva quando era il Baskonia ad avere la palla in mano.