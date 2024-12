Unlimitednews.it - DDL sicurezza del governo, socialisti e comunisti riempiono le piazze

Roma – In un clima politico sempre più teso, il tema dellatorna al centro del dibattito pubblico con la forza di un ciclone, scatenando polemiche tra le forze politiche. La destra diha recentemente annunciato nuove misure di controllo e repressione, presentandole come una risposta necessaria all’aumento percepito di episodi di criminalità, mentre la sinistra ha reagito con dure critiche, denunciando una pericolosa deriva autoritaria che rievoca il ventennio fascista.Le misure annunciate dalcomprendono un incremento della presenza delle forze dell’ordine nei quartieri considerati più a rischio, l’introduzione di pene più severe per reati contro il patrimonio e la persona, nonché una maggiore libertà d’azione per le autorità di pubblica. Tra le proposte più discusse figura anche la possibilità di estendere il regime di sorveglianza speciale a soggetti considerati “socialmente pericolosi” prima ancora che abbiano commesso un reato.