Creature Commandos – Il terzo episodio introduce alcuni oscuri villain DC

Ildiha rivelato la tragica storia di GI Robot (doppiato da Sean Gunn). Come La sposa, la storia di GI Robot inizia in un’epoca precedente dell’Universo DC, in particolare nell’era della Seconda Guerra Mondiale, dove il soldato robotico era una risorsa preziosa nella guerra contro le Potenze dell’Asse, per poi finire in prigione per aver fatto esattamente ciò per cui era stato programmato: uccidere i nazisti. L’ha anche offerto a James Gunn l’occasione perfetta per introdurre di nascostocattivi della DC di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare.ATTENZIONE: SPOILER SULL’3 DI!Dopo che GI Robot è stato condannato per omicidio, viene mandato a Belle Reve. Appena arrivato nella prigione, fa la classica camminata nel corridoio, accolto da altri cattivi rinchiusi dietro le sbarre.