Colle | libertàdemocrazia cardini Carta

10.30 "Tra l'estate e l'autunno 1944 si realizzarono in Italia esperienze precorritrici dei principi e valori della nostraCostituzinale, sotto le specie di zone libere e Repubbliche autonome" promosse dalla Resistenza. Lo ricorda il Presidente Mattarella nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica partigiana del Monferrato. "Rendiamo onore a coloro che combatterono perché democrazia e libertà fossero parte di uno stesso progetto, che trova nella Costituzione il cardine" per lo sviluppo del progresso italiano.