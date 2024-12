Lanazione.it - Castelnuovo Mondo senza guerra. Convegno e musica al circolo Arci

IldiMagra, ospita domani l’evento Note di pace, dialoghi eper un. Dalle 15 alle ore 17.30, dopo i saluti di Andrea Bianchi presidente dell’diMagra, si svolgerà ilcon interventi di Lucia Catani della rete per la pace e il disarmo, Giorgio Consonni coordinatore della campagna obiezione di coscienza, Giancarlo Saccani portavoce rete per la pace, Gianluca Mengozzi presidenteculture solidali, Pietro Lazagna storico del movimento pacifista, Stefano Sarti (presidente provinciale di Legambiente), coordina il dibattito Francesco Marchese diLiguria. Alle 18 si terrà il concerto per la pace con esibizione dei corsili diretti da Gianni Grondacci: laboratorio Nuovo spazio Barontini, dai 7 ai 14 anni conpop, e electro pop, quindi Jonny and Moondogs , che si esibiranno su rock pop internazionale e Abreu con soul e rhytm and blues anni Sessanta e Settanta.