Casoni celebra 210 anni con il nuovo Gin Tabar Pera IGP dell' Emilia-Romagna

, storica azienda di fabbricazione liquori finalese, dopo un periodo di cammino in penombra, seguito al suo matrimonio negliDuemila con la proprietà’Amaro Averna poi assorbita dalla multinazionale Campari, si rilancia con una serie di distillati a marchio, di cui l’ultimo è il GinIGP, e il taglio del traguardo di 210di vita. Per festeggiare questo compleanno l’altra sera alCinema Corso, poco lontano da dove si trovava l'antica distilleria del paese da cui partì questa fiorente attività - per lunghi decenni e tuttora autentico fiore all’occhielloa cittadinaa Bassa - seguita alla svolta imposta negliSessanta dal cavaliere Mario, è stato proiettato un docufilm esclusivo, dal titolo ": il sapere del tempo, il sapore del futuro".