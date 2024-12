Biccy.it - Calvani difende la sua storia con Alessandro dagli scivoloni di due gieffine

Al Grande Fratello Jessica Morlacchi è sempre più presa da Luca, tanto che nell’ultima puntata ha ammesso chiaramente di non essere indifferenze al fascino dell’attore toscano ed ha confessato di sentire qualcosa per lui. Ma non è finita qui, perché la cantante è anche gelosissima del suo amico, tanto che se si avvicina troppo ad Helena Prestes lei va su tutte le furie. Come se questo non fosse già poco rispettoso nei confronti del compagno di Luca, nei giorni scorsi Pamela Petrarolo ha chiesto adi dare un bacio a Jessica per farla contenta (stendiamo un velo pietoso).Il fidanzato di Luca,Franchini sui social si è fatto sentire e ha preso posizione e nella casa anche il gieffino sembra aver capito che l’atteggiamento di alcune coinquiline è sbagliato. Ieri durante un momento di confidenze con Amanda Lecciso, Luca si è sfogato su Jessica e Pamela.