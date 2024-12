Oasport.it - Basket femminile, Venezia-Campobasso il big match di Serie A1 al giro di boa

Va in scena questo weekend l’undicesima giornata del massimo campionatodidi boa della stagione regolare. Undi boa che vede al momento due squadre in fuga,e Schio, e due che arrancano pericolosamente, cioè Alpo e Brixia. Nel mezzo una classifica molto corta dove tutto può accadere da qui a fine stagione.La giornata inizia domani proprio con un testacoda, con Schio che ospita il Brixia Brescia. Sulla carta unsenza storia, con le venete che puntano ad agganciarein vetta, mentre le lombarde hanno altrida mettere nel mirino per risalire la classifica. Domenica, invece, si parte con Sesto San Giovanni che ospita Sassari in uno scontro diretto in chiave playoff. Le lombarde sono attualmente quinte, con due punti in più delle sarde, e vogliono cementare la loro posizione, mentre le ospiti puntano al colpaccio.