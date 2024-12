Ilgiorno.it - Andrea Cherchi alla Rsa Pertini: un Natale speciale per Diamantina con "Semplicemente Milano"

Insignito lo scorso 7 dicembre dell’Ambrogino d’Oro per il suo ““, il fotoreportermercoledì 18 sarà ospite della Rsadi Rho per esaudire il desiderio di, di 76 anni. La nonna, ospite della casa di riposo della Fondazione Giuseppe Restelli onlus, ha un amore smisurato per, la città che ha sempre amato e racconta che spesso ‘scappava’ dfrazione di Passirana di Rho dove viveva per passeggiare nelle vie del capoluogo lombardo. "Oggi non può più scappare ma vive ogni angolo diattraverso le fotografie di", fanno sapere dRsa. E così, quando nelle scorse settimane è arrivato il momento di raccogliere i desideri per il progetto, “I nipoti di Babbo“ promosso dall’associazione “Un sorriso in più“, la Fondazione Restelli ha pensato subito a come esaudire il desiderio die ha invitatoper una proiezione fotografica per lei e per tutti gli ospiti della Rsa e degli alloggi protetti.