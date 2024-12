Nerdpool.it - 10 manga da regalare a Natale

Ci stiamo avvicinando a quel periodo dell’anno, quello dei regali da mettere sotto l’albero e da scartare il 25 di dicembre. Aè un piacere ricevere regali ma anche farli agli amici e ai parenti, magari incuriositi da quei volumi che leggiamo “al contrario”. Siamo qui per presentarvi un po’ dida potera chi preferite o magari scambiarvi per scoprire anche voi nuove letture!Here U Are 1 Christmas PackUn titolo a tema per ile un perfetto regalo per i vostri amici fujoshii e fudanshi. Here U Are è un manhua edito da Edizioni Star Comics che si sta avvicinando alla sua conclusione e nel mentre è disponibile una bellissima variant del primo volume con un’illustrazione natalizia esclusiva. In allegato anche un calendario da tavolo del 2025. Un regalo utile sia per chi sta seguendo e amando questo Boys Love e potrà aggiungere una bella variant alla propria collezione, ma anche una buona occasione per far scoprire l’emozionante storia di Yu Yang e Li Hua a nuovi lettori.