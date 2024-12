Bergamonews.it - ? LIVE! Cagliari-Atalanta 0-0: Dea in pressione, ma i sardi tengono botta

0-0Marcatori: –(4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Luvumbo; Piccoli.A disp. Ciocci, Scuffet, Obert, Palomino, Wieteska, Azzi, Gaetano, Prati, Marin, Jankto, Viola, Felici, Pavoletti, Mutandwa, Lapadula. All. Nicola(3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Brescianini; Retegui, De Ketelaere.A disp. Rossi, Rui Patricio, Toloi, Godfrey, Djimsiti, Palestra, Zappacosta, Sulemana, De Roon, Cuadrado, Samardzic, Lookman, Zaniolo. All. GasperiniArbitro: Nicola Pairetto della sezione di Nichelino.Ammoniti: –Espulsi: –Note: –La diretta della partita23? – Superata di poco la metà della prima frazione di gioco: l’gestisce le operazioni, ma eccetto la conclusione di Brescianini, ilha corso sin qui pochissimi pericoli20? – Fuori di poco il tiro Brescianini! Bella azione manovrata dell’che va alla conclusione con Brescianini: sinistro ad incrociare che si spegne di poco a lato19? – Ripartenza pericolosa delcon Piccoli, ma Kolasinac – con l’ausilio dell’ottimo Kossounou – stoppa sul nascere l’iniziativa dell’attaccante sardo che si era incuneato in area15? – Scocca il primo quarto d’ora alla Unipol Domus: predominio territoriale piuttosto evidente dell’, ma iltiene10? – Scollinato il decimo di gioco alla Unipol Domus: regge l’equilibrio tra9? – L’prova ad alzare i ritmi di gara: la Dea conquista due calci d’angolo in rapida successione8? – Ilsi fa vedere con la fiammata di Luvumbo, ma Kolasinac legge tutto e chiude3? – Risponde ilcon Piccoli! L’ex di giornata si gira e calcia all’improvviso: Carnesecchi osserva il pallone sfilare sul fondo1? – Subitosull’acceleratore! Bella azione sulla destra che porta al tiro, abbondantemente alto, di Ederson!1? – Si parte all’Unipol Domus! E’ iniziata! 14.