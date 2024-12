Pianetamilan.it - VIDEO – Suma, discorso emozionante per Kilpin e sulla storia del Milan | PM

Leggi su Pianetamilan.it

Mauro, giornalista che parla del, al Cimitero Monumentale dio per lo spostamento della tomba di HerbertPaolo Scaroni, presidente del, al Cimitero Monumentale dio per lo spostamento della tomba di Herbert, ex giocatore, allenatore e fondatore del club rossonero. Presente anche Mauro, giornalista diTV. Ecco ildal nostro inviato Stefano Bressi con le parole disul fondatore del club.