Varchi di Natale” è ancora magia con le iniziative in programma per un altro week-end natalizio

Arezzo, 13 dicembre 2024 – “di” ècon leinper un-endProseguono anche nel prossimo fine settimana, da sabato 14 a domenica 15 dicembre, gli eventi dedicati alladi “di” Unche non interesserà solo il capoluogo, ma in questo fine settimana, si svolgerà anche a Levane, con “a Levane”, dalle ore 15.30 di sabato 14 e domenica 15 dicembre, in Piazza della Fiera, a cura dell’Associazione “Io sono Levane”, con cori, sfilate, presepe vivente, stand gastronomico e mercatini Sabato 14 dicembre Dalle ore 10.00 alle 12.00, nella Biblioteca dei Ragazzi e nella Sala della Filanda alla Ginestra, l’iniziativa dedicata ai più piccoli, dai 4 ai 14 anni, con le “Strenne di”, letture animate de “I Seminalibri” che proporranno una selezione dei libri più belli presentati nell’ultimo anno.