Una storia italiana | ritornano nel Bel Paese le sfilate Cruise

Leggi su .com

Life&People.it Dopo aver fatto un tour per il mondo le2026in Italia. Il belfarà da cornice ad alcuni dei più importanti fashion show e ospiterà, tra la primavera e l’estate ospiti speciali in attesa delle collezioni esclusive. Ogni anno, infatti, le Maison selezionano un luogo unico che faccia da cornice per ledelle collezioni Resort, presentate generalmente da aprile a giungo e diffuse sul mercato da novembre a marzo.Inizialmente destinate ad un pubblico ristretto e pensate per accompagnare i clienti nei loro viaggi esotici, lestanno assumendo oggi una nuova forma. Da tessuti e capi principalmente per i climi caldi, ora presentano svariati elementi sempre più seasonless. Questo permette di ripensare i défilé, che diventano quindi dei veri e propri spettacoli in cui al centro dell’attenzione sono sì i capi, ma soprattutto il contesto nel quale sono presentati.