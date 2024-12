Ilnapolista.it - Udinese-Napoli, Conte: «Come se ne esce? Lavorando, lavorando, lavorando»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico del, Antonio, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani pomeriggio contro l’La conferenza diZero punti e la qualificazione in Coppa Italia, più di questo non possono lasciare.si riparte?«Si riparte nella stessa maniera disi vince:». Bilancio di cinque mesi.«nto distiamo, perstiamo, dell’energia che si è creata. Sicuramemnte delle cose positivi, poi tutto è migliorabile». L'articolo: «se ne» ilsta.