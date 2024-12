Tom Brady ha appena venduto orologi per 46 milioni di dollari Ecco i nostri preferiti

Gqitalia.it - Tom Brady ha appena venduto orologi per 4,6 milioni di dollari. Ecco i nostri preferiti

Leggi su Gqitalia.it

Tomha portato all'asta 21 dei suoipersonali che sono stati venduti per un totale di 4,6di. Non male per una notte di lavoro! L'asta ha attirato 800 partecipanti registrati da 45 paesi, dimostrando quanto sia cresciuta negli ultimi anni la leggenda della sua collezione, dotata di una vasta gamma di pezzi. Dai Rolex Daytona in oro massiccio ai coloratissimi Richard Mille fino ai complicati IWC, l'ex quarterback della NFL è ora conosciuto come uno dei collezionisti più attivi al mondo.Alcuni dei pezzi battuti sono stati indossati in occasioni significative della vita e della carriera di Tom, come l'o da pilota IWC indossato nel 2021 per festeggiare la vittoria del Super Bowl. Altri segnatempo, come un complicatoo da tasca Patek Philippe del 1917, sono il tipo di oggetti che non si associano di solito a un sette volte campione del Super Bowl e riflettono un interesse e una conoscenza approfondita del settore.