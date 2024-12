Oasport.it - Tirreno-Adriatico 2025, presentato il percorso: cronometro in avvio e salite interessanti

Laandrà in scena da lunedì 10 a domenica 16 marzo: sette tappe animeranno la Corsa dei due Mari, un appuntamento classico di inizio stagione che permette di scaldare i motori in vista degli eventi di punta dell’annata agonistica. Ilsi preannuncia particolarmente variegato con unaindividuale, un arrivo in salita, tre frazioni miste e due chance per i velocisti.I ciclisti dovranno percorrere un totale di 1.130,9 chilometri, come ormai tradizione la partenza avrà luogo a Lido di Camaiore e la conclusione è prevista a San Benedetto del Tronto. A aprire la kermesse sarà una prova contro il tempo di 9,9 km lungo un tracciato completamente pianeggiante. Seconda giornata riservata alle ruote veloci con l’arrivo a Follonica, mentre la terza frazione sarà parecchio insidiosa con il Valico di Colfiorito da affrontare nel finale (GPM posto a quattro chilometri dal traguardo, il tratto conclusivo è al 10%).