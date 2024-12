Lanazione.it - Ternana, rebus infermeria. Cianci e Tito migliorano

Leggi su Lanazione.it

Progressi pere Donnarumma. Ancora forti dubbi per Capuano e Mattheus. Nell’ultimo allenamento i primi tre sono tornati a svolgere una parte del lavoro in gruppo, mentre il capitano e il centrocampista spagnolo hanno continuato ad allenarsi a parte. Nel complesso, dunque, in vista del big match con la Virtus Entella (domenica ore 15 al Liberati), la situazione infortunati rimane piuttosto complicata, ovviamente anche in merito a un eventuale impiego dal primo minuto di coloro che dovessero recuperare. Ignazio Abate non si è mai fasciato la testa nelle emergenze e in effetti il gruppo ha sempre risposto bene, sia per affidabilità dei singoli, giovani compresi, sia per l’acquisita capacità di interpretare al meglio moduli alternativi. Ma il livello di importanza e difficoltà della sfida con l’undici ligure obbligano a sperare in qualche fondamentale recupero, possibilmente per un impiego nell’undici.