Ilfattoquotidiano.it - Sorteggio Qualificazioni Mondiale 2026 – Il possibile girone dell’Italia

Ildei gironi di qualificazione aldel, in programma tra Canada, Usa e Messico dal 11 giugno al 19 luglio, si è tenuto giovedì 5 dicembre a Miami, alle ore 12 italiane. L’Italia, collocata in prima fascia, ha così conosciuto le possibili avversarie del proprio: tutto dipenderà dal percorso in Nations League degli azzurri.Gruppo A: Vincente Germania-Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, LussemburgoGruppo B: : Svizzera, Svezia, Slovenia, KosovoGruppo C: Perdente Portogallo-Danimarca, Grecia, Scozia, BielorussiaGruppo D: Vincente Francia-Croazia, Ucraina, Islanda, AzerbaigianGruppo E: Vincente Spagna-Olanda, Turchia, Georgia, BulgariaGruppo F: Vincente Portogallo-Danimarca, Ungheria, Irlanda, ArmeniaGruppo G: Perdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, MaltaGruppo H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San MarinoGruppo I: Perdente Germania-Italia, Norvegia, Israele, Estonia, MoldaviaGruppo J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, LiechtensteinGruppo K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, AndorraGruppo L: Sconfitta Francia-Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Isole Far Oer, GibilterraLe fasce delper leai MondialiPRIMA FASCIA: Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Olanda, Belgio, Italia, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca, Austria.