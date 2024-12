Game-experience.it - Solasta 2, annunciato il nuovo gioco di ruolo di Tactical Adventures

Ai The Game Awards, lo studio indieha presentato2, l’ambizioso sequel deldiispirato ai giochi da tavolo. Basato su Unreal Engine 5, il titolo verrà lanciato in Early Access su PC nel 2025, con una demo giocabile gratuita in uscita all’inizio dell’anno prossimo.Decenni dopo gli eventi di: Crown of the Magister (2021),2 trasporta i giocatori nel vibrante regno fantasy di Neokos, una terra dalla bellezza mozzafiato sull’orlo della rovina per mano di Shadwyn, un essere onnipotente portato in vita da Amelia Tyler (Baldur’s Gate 3, Hades II).Mentre la sua infinita ondata di corruzione si diffonde in tutto il continente, una banda di valorosi avventurieri accetta la sfida. Dall’esplorazione di paesaggi imponenti alla lotta con fazioni politiche in competizione per il potere e alla lotta contro temibili nemici, i giocatori devono prendere decisioni sagge per porre fine a un’antica faida prima che travolga le terre in spargimenti di sangue e conflitti.