Skicross CdM 2024 2024 | Jole Galli quarta in Val Thorens Deromedis out agli ottavi

Non si chiude in trionfo come ieri, ma l’Italia fa registrare un’altra giornata positiva in Val, dove è in scena la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di. Dopo la vittoria nell’evento inaugurale, Simonequest’oggi si ferma invece neglidi finale, piazzandosi terzo nella sua batteria che ha visto avanzare il francese Duplessis Kergomard e il canadese Mahler. Negliè stato eliminato anche l’altro azzurro che aveva raggiunto la fase a eliminazione diretta, Federico Tomasoni, ultimo nella batteria vinta dall’austriaco Aujesky. Il successo finale è andato allo svizzero Alex Fiva, che in un finale combattutissimo è riuscito ad avere la meglio al fotofinish sul canadese Adam Kappacher. Terzo il canadese Kevin Drury, mentre nn è giunto al traguardo il francese Terence Tchiknavorian.