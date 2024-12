Universalmovies.it - Scream 7 | Confermato il casting di McKenna Grace

Leggi su Universalmovies.it

Una volta ancora i rumours della rete diventano realtà: l’attriceè entrata nel cast di7.Deadline ha riferito che la giovanissima attrice farà parte del cast del nuovo capitolo della saga horror, la conferma arriva a distanza di qualche mese dalle voci (trovate il rumour qui) che volevano lain trattative per dare volto alla figlia maggiore di Sidney Prescott (Neve Campbell). La fonte non ha potuto confermare, però, la natura del ruolo.L’ingaggio diarriva alcuni giorni dopo quello di Asa Germann, altro giovane astro nascente della Hollywood che avanza. Le altre novità del cast sono Isabel May e Celeste O’Connor.Ilin atto di7 segue la oramai famosa querelle legata al licenziamento di Melissa Barrera (qui l’articolo) ed all’addio di Jenna Ortega, le due giovani attrici emergenti su cui sembrava basata la rinascita del franchise con protagonista il villain Ghostface.