Cityrumors.it - Schillaci: “Basta ideologie, la Sanità va affrontata in modo serio”

Leggi su Cityrumors.it

Il ministro della Salute non accetta che il suo dicastero sia spesso usato per fare polemica politica e si arrabbia quando si fa a ogni costo“trattare lacome se fosse argomento quasi di satira o polemica politica“. Non ce la fa più il ministro della salute Orazioe punta su ben altro, ovvero su quella che dovrebbe essere la “Via italiana per la tutela della salute”, come il panel di cui si discute ad Atreju.: “, lavain” (foto Cityrumors.it)Come contorno c’è Circo Massimo che dà lustro e anche una certa forza, nonché stimolo a fare per bene le cose, almeno è quello che dice il ministro Orazio Schllaci che proprio non si arrende alla possibilità di poter fare le cose bene e con passione.Se la prende tanto sul fatto che la sinistra ha speculato parecchio, puntando il dito contro il Governo e accusandolo di voler privatizzare la