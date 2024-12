Romadailynews.it - Salva casa, ingegneri Roma: Ecco cosa si può fare, su mono-bilocali in attesa Governo

– “Il decreto ‘’ è nato per sanare quelle lievi difformità che un cittadino può avere oggi sulla sua unità immobiliare rispetto a un progetto passato, chiarendo in modo inequivocabile il princìpio della verifica di conformità. Un provvedimento che interviene in quei casi in cui, avendo un permesso a costruire o una scia (segnalazione certificata di inizio attività, ndr), nel terminare i lavori si è generata una lieve difformità che non è stata riportata negli atti ma adesso c’è l’occasione per farlo”. Lo ha spiegato nel corso di un’intervista all’agenzia Dire il presidente dell’Ordine deglidella provincia di, Massimo Cerri.“In questo caso l’accertamento di conformità è semplificato, quindi deve essere conforme alle norme urbanistiche di quando è avvenuta la difformità e alle norme edilizie odierne-ha detto Cerri- Così si semplifica il procedimento ma con un’attenzione: se ci si trova in zona sismica e se queste difformità sono di carattere strutturale devono avere una verifica strutturale che passa attraverso la regolamentazione delle norme regionali”.