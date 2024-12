.com - Rifacimento viale delle Milizie, il cantiere chiude il 20 dicembre

In, a Roma, sono in corso lavori didel manto stradale per migliorare la sicurezza e la viabilità. L’intervento, coordinato dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici (Dilp), copre un tratto di 1,2 km ed è finanziato con 2,4 milioni di euro nell’ambito dei fondi giubilari. I lavori, svolti durante la notte per limitare i disagi, prevedono il ripristinorotaie del tram, la riqualificazionequattro corsie e il completamento della segnaletica orizzontale. Contemporaneamente, si eseguono potature degli alberi lungo.Lavori notturni inI lavori insi svolgono esclusivamente in orario notturno, dalle 23 alle 6 del mattino, per ridurre al minimo l’impatto sul traffico cittadino. L’intervento è stato organizzato in fasi per garantire la continuità della circolazione stradale.