Thesocialpost.it - Mimma Faia muore dopo due mesi di agonia: era rimasta folgorata mentre puliva la cucina di un ristorante

Palermo – Duedie poi la morte., mamma di tre figli, è deceduta ieri, giovedì 12 dicembre,esserela cappa nelladel“Theo Trattoria” situato a pochi metri da via Paolo Balsamo. Ricoverata in Terapia Intensiva all’ospedale Policlinico, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.Leggi anche: Mamma uccisa per sbaglio dal figlio di 8 anni a Rovigo: condannato il vicino 82enneIndagini in corso sulNel mirino degli inquirenti sono finiti i proprietari del, accusati di gravi irregolarità. Secondo le prime ricostruzioni, il locale non avrebbe rispettato le norme di sicurezza: privo del dispositivo salvavita e delle licenze necessarie per operare, illavorava nonostante una precedente richiesta di autorizzazione fosse stata respinta.