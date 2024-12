Amica.it - Manuale di trucco (per le feste): quale scegliere per ogni occasione

L’agenda di dicembre è fitta di eventi e il calendario è dedicato a pranzi, cene e party di Natale. Insomma, le diverse occasioni in cui si incontrano colleghi, familiari e amici non mancano. E ognuna è un momento speciale per celebrare in grande in stile. Ovviamente il look e ildelledovranno essere non solo all’altezza dell’, ma anche adeguati al contesto in cui siggia. La parola d’ordine è brillare, senza ombra di dubbio. Ma ci sono modi diversi di farlo che dimostrano che, anche durante ledi Natale, è il buon gusto che contraddistingue le nostre scelte. Ci saranno quindi eventi in cui si potrà osare con colori e materie e altri in cui, invece, è meglio un make up look festoso, ma sobrio e sofisticato.