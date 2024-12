.com - Lollobrigida: “Corso Medicina veterinaria Tor Vergata risultato storico”

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Il nuovodi laura inall’Università Roma Torrappresenta un, perché è la prima facoltà dinella regione Lazio e nella città di Roma che è anche il comune agricolo più importante d’Europa. Risponde quindi alle esigenze del benessere animale, ma anche della produzione. Non è un caso che questo progetto nasca da una collaborazione pubblico-privato, per rispondere alle esigenze del territorio e dell’intera nazione”. Lo ha detto Francesco, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intervendo questa mattina all’inaugurazione del nuovodi laura inall’Università di Roma Tor. “L’istituzione di questorappresenta un passo strategico per la Regione Lazio e per l’Italia – ha sottolineato– rispondendo alla necessità di formare professionisti qualificati nella cura degli animali d’affezione e d’allevamento.