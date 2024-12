Formiche.net - L’Italia è sempre più leader europea del riciclo. Ecco come

Con 137 milioni di tonnellate di rifiuti riciclati, che corrispondono all’85,6% di tutti i rifiuti trattati,si conferma al primo posto in Europa per il(la mediaè ferma al 41%). Non solo, anche per il tasso di utilizzo di materie prime seconde (MPS) derivate dalsul totale dei materiali consumati: il 20,8% dei materiali utilizzati dall’industria nel 2023 proviene daldei rifiuti, quasi il doppio della media(11,8%), davanti a Francia (17,6%) e Germania (13,9%). Un’eccellenza che si conferma anche con i 10 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti di imballaggio riciclati nel 2023, con un tasso didi oltre il 75% dell’immesso al consumo, oltre l’obiettivo europeo del 65% al 2025 e del 70% al 2030. Meni brillante, invece, ildei rifiuti urbani: nel 2022 si attestava poco sopra il 49%, con un obiettivo europeo del 55% al 2025, del 60% al 2030, del 65% al 2035.