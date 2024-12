.com - Le tariffe ho Mobile e la promozione di Natale a meno di 6€

Leggi su .com

Stai cercando un nuovo operatore low cost e nel marasma die differenza tra MNO e MVNO ti stati perdento, ti propongo di valutare leho, virtuale di Vodafone, che ha anche unadedicata aldi 6 al mese con 100 GB di dati, chiamate ed SMS senza limiti con in più attivazione a 2,99€ per chi proviene da determinati operatori.L’offerta dell’operatore virtuale di Vodafone è disponibile fino al 27 dicembre, si tratta di una tariffa a tempo dedicata alle festività natalizie. Offerta hoPer i già clienti WindTre la tariffa sul fisso è scontata e super riccaho: lanataliziaL’operatore virtuale di Vodafone propone una nuova offerta per le festività natalizie per chi decide di passare il proprio numero in hoentro il 27 dicembre 2024.