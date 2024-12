Ilrestodelcarlino.it - "Lavori senza sosta per riaprire la Statale 63"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prosegueinterruzione il taglio degli alberi alla pineta della Sparavalle nel tratto della63 in cui da martedì sera è stato necessario interrompere il transito a seguito della caduta di diversi alberi, appesantiti dalla neve caduta in grande quantità. Sul posto presenti Emanuele Ferrari, sindaco di Castelnovo Monti e Presidente dell’Unione dei Comuni, ed Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso, il comune più disagiato. "Con il procedere dei– spiegano – l’intervento per poterin piena sicurezza il transito veicolare si è rivelato più consistente di quanto preventivato. Gli alberi a rischio caduta e quindi da abbattere per ripristinare il transito in sicurezza, sono numerosi. Si continuerà a lavoraretregua: l’obiettivo è di riuscire ad eliminare ogni rischio e dilaal transito entro questa sera".