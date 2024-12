Ilgiorno.it - Ladri scatenati, segano la recinzione e saccheggiano la casa. E nessuno vede o sente

Codogno (Lodi), 13 dicembre 2024-segata esaccheggiata. E’ quanto si è trovato davanti un uomo di Codogno, residente in via Polenghi, al rientro nella propria abitazione. Complice il buio, i soliti ignoti hanno divelto e segato l’inferriata dell’immobile, si sono fatti largo e una volta dentro, hanno rovistato ovunque, lasciando tutto a soqquadro. Il colpo è andato a segno nella zona residenziale della città che si trova vicino alle piscine.però avrebbe visto niente. Tanto che, la vittima, al rientro, ha avuto la spiacevole sorpresa e potuto soltanto sporgere denuncia. I carabinieri della compagnia di Codogno indagano quindi sull’accaduto, nella speranza di dare un nome ai malfattori. Intanto è in corso la conta dei danni, per quantificare quanto è stato portato via dai malfattori.