Kenneth Faried si unisce alla Pallacanestro Reggiana | energia e passione per l' Unahotels

La prima cosa che mi sento di dire è grazie, perché sono davvero felice di essere qui – queste le prime parole dida giocatore della Pcanestro– sto trovando un ambiente familiare e che mi ricorda molto i tempi del college (Morehead State University, ndr) per come viene vissuta la vita, a ritmi non troppo frenetici, ma voglio che sia chiara una cosa: sono qui per giocare a basket e per mettere tutta la miaal servizio della. Sul fatto che si trovi già a proprio agio non ci sono dubbi: ‘Manimal’ arriva infatti all’appuntamento con la tuta della squadra e un paio di mega ciabatte ai piedi. Le treccine sono quelle degli anni migliori, ma anche il sorriso – che alterna a momenti in cui invece diventa improvvisamente serio – è da medaglia d’oro e le premesse per far diventare elettrico il PalaBigi ci sono tutte.