Italia, strade in salita per il Mondiale 2026

La prima certezza è che a marzo contro la Germania non giocheremo per perdere. Non ne vale la pena, anche se il folle meccanismo del calendario sulla carta consente alle squadre ancora in corsa, come gli azzurri, in Nations League qualche valutazione su dove convenga finire nel girone che porta al. Non sarà il caso dell'cui, anzi, converrà provare a fare fuori la Germania così da evitare l'abbinamento con la Norvegia che non sarà una nazionale imbattibile (numero 43 del ranking Fifa) ma che davanti schiera un certo Haaland.L'altra certezza è che lo stellone si è dimenticato da tempo dell'del pallone. Colpa nostra, perché non ci sono scusanti che ci salvino dalla doppia mancata qualificazione, ma è anche vero che non siamo stati fortunatissimi nel momento dei sorteggi e anche questa volta poteva andare meglio.