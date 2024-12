Lanazione.it - Il manutentore dell’Eni: “L’area di intervento doveva essere bonificata”

Firenze, 13 dicembre 2024 – Gli autotrasportatori potevano caricare e scaricare le vasche dei loro tir mentre era in corso undi manutenzione straordinaria in un’area considerata a elevato rischio? Se lo chiede chi indaga, se lo chiedono le famiglie delle vittime e i loro colleghi. Se lo chiede chi da lunedì ha seguito da vicino l’ennesima strage sul lavoro, che ha causato nel deposito Eni cinque morti e ventisei feriti (di cui due in condizioni gravissime). A fornire delle risposte, almeno sulle procedure che andrebbero seguite, è un operaio Eni specializzato nella manutenzione e in forza allo stabilimento di Livorno che chiede di restare anonimo. L’inferno nel sitodi Calenzano. Manutenzione nel mirino, altri documenti al setaccio “Esiste un permesso di lavoro – esordisce –, ovvero viene fatto l’avviso dell’esercizio di manutenzione che Eni compila e invia alla ditta che prenderà in appalto l’” .