Nerdpool.it - Harry Potter: i gemelli Weasley protagonisti di una nuova avventura su Food Network!

Leggi su Nerdpool.it

Sono passati quasi vent’anni dall’uscita dell’ultimo film di, ma la magia del giovane mago continua a incantare fan di tutto il mondo. Questa volta, però, la magia si mescola con la pasticceria in un evento che farà felici i fan più golosi:: Wizards of Baking su.Immaginate un’epica sfida tra pasticceri, dove ingredienti, sac à poche e uova sbattute si alternano a magie e incantesimi. In questo nuovo show, il mondo difa il suo ingresso nel regno dei dolci, portando l’irresistibile fascino del Wizarding World nelle cucine di.A condurre lo spettacolo ci sono niente meno che James e Oliver Phelps, i celebri, che hanno conquistato milioni di fan nei panni dei burloni Fred e George. Il duo, sempre pronto a scherzare e a fare riferimenti alla saga, porta la loro irriverenza anche dietro i fornelli.